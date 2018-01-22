Участники программы «Земский доктор» в Архангельской области получили новое жилье

Врач-педиатр Наталья Падерина из Курганской области вернулась в село по программе «Земский доктор», а в Архангельской области молодые медики получили по программе новое жилье.

Как сообщает издание «Далматовский вестник», уроженка села Уксянское Наталья Падерина трудоустроилась в одну из местных больниц Долматовского района Курганской области.

После окончания в 2013 году Челябинского государственного медуниверситета Падерина успела поработать в Челябинске и Екатеринбурге. Во время работы в Екатеринбурге, главврач Далматовской райбольницы Евгений Коровин предложил Наталье Падерной вернуться на родину и по программе «Земский доктор» работать в Уксянской больнице. Согласившись, молодой детский врач получила 1 млн рублей, а также льготы на жилье – 50% суммы за нее оплачивает районная больница.

«Здесь легче жить, ведь рядом родные и близкие люди, друзья и знакомые. Да и работать не менее интересно», – уверяет Падерина.

Под патронажем молодого педиатра находятся порядка 1,2 тыс. детей до восемнадцати лет в десяти близлежащих населенных пунктах. За короткий срок работы в сельской поликлинике она приняла участие в детской диспансеризации, во время которой осмотр прошли более 200 поциентов.

Молодой детский врач считает, что программа «Земский доктор» хорошо стимулирует молодых специалистов на работу в сельской местности, помогает им закрепиться на новом месте. Полученные подъемные в семье Натальи Падериной решили направить на приобретение собственного жилья. А это значит, что детский врач останется здесь надолго.

Издание отмечает, что в Курганской области многие молодые доктора в возрасте до 35 лет заключают договоры о трудоустройстве после окончания интернатуры или ординатуры с районными больницами по программе «Земский врач» и готовы отработать в сельских лечебных учреждениях не менее пяти лет.

Наряду с выплатой 1 млн рублей продолжится и выплата регионального подъемного пособия, которое составляет 100 тыс. рублей в городе и 150 тыс. на селе. За счет средств областного бюджета приобретают квартиры для врачей. С 2012 года, когда начала действовать программа, «земскими докторами» в Курганской области решили стать 210 человек.

В Коношском районе Архангельской области три специалиста центральной районной больницы получили сертификаты на однокомнатные квартиры. До этого они жили почти в 30 километрах от места работы, передает ГТРК «Поморье».

«Наша больница получила трёх молодых специалистов, которые, мы надеемся, и у нас есть уверенность теперь, что могут остаться и останутся, скорее всего», – рассказал глава муниципального образования «Коношское» Олег Реутов.

Квартиры будут принадлежать врачам весь срок службы. Средства на поддержку коношских медиков искали совместно – регион выделил 3,5 млн рублей, а администрация района добавила еще 200 тыс.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что государство продолжит обновление сети медучреждений и образовательных центров в малых городах.

В Приморском крае программа «Земский доктор» помогла решить проблему недостатка специалистов узкой направленности в сельских больницах, за последние пять лет в рамках этой программы в отрасль региона пришли 310 врачей.