Ученый в Кызыле обеспечил фермеров солнечными батареями

Молодой ученый-экспериментатор из Кызыла Григорий Монгуш организовал проект по установке солнечный станций на чабанских стоянках, чем значительно облегчил жизнь местным фермерам.

Проект разрабатывался Монгушем с 2013 года, и получил региональный правительственный грант в 150 тыс. рублей. В основе проекта лежит гибридный подход: при отсутствии солнца электричество обеспечивается не солнечными батареями, а дизельным двигателем, сообщает телеканал «Тува 24».

Агрегат рассчитан, прежде всего, для поддержки чабанов. Его уже опробовали экспериментально, и опыт оказался успешным. Кроме того, животноводы остались довольны постоянным наличием электричества, которое обеспечивает работу электроприборов, что позволяет сохранять продукты свежими.

В скором времени Монгуш должен отчитаться за грант, после чего возможен серийный выпуск его изобретения.