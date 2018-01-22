Вице-президент США в Иерусалиме заявил о чести быть в столице Израиля

В ходе визита в Иерусалим вице-президент США Майк Пенс заявил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что для него большая честь быть «в столице Израиля».

Словами о том, что для него большая честь быть «в столице Израиля, Иерусалиме», он начал переговоры Нетаньяху, сообщает Reuters.

Израильский премьер отметил, что впервые здесь сразу два лидера могут сказать эти три слова: «Столица Израиля Иерусалим».

На прошлой неделе СМИ сообщили, что администрация президента США намерена перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим к 2019 году.

В декабре 2017 года американский президент Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля.