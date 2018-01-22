У студентов в Москве отобрали 7 млн рублей для покупки биткоинов

В Москве трое злоумышленников избили и ограбили на дороге студентов, похитив у них мобильные телефоны и деньги на сумму около 7 млн рублей, сообщили в столичном ГУ МВД.

По информации источника в правоохранительных органах, на похищенные деньги один из потерпевших собирался купить биткоины, передает РИА «Новости».

Ночью в воскресенье, 21 января, когда молодые люди ехали на автомобиле Nissan Teana по 1-й Сестрорецкой улице, им перегородили проезд неизвестные на Land Cruiser под предлогом ранее совершенного ДТП. После этого злоумышленники заставили выйти водителя Nissan из машины.

Пострадавшими оказались водитель, два студента и один безработный в возрасте около 20 лет. Злоумышленники избили их, отобрали мобильные телефоны и часы, а также забрали из багажника деньги на сумму около 6,9 млн рублей. Общий ущерб оценили в более чем 7 млн рублей.

По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «грабеж». В МВД начали поиски налетчиков и автомобиля Land Cruiser, на котором они скрылись.

Напомним, 15 января в Таиланде россияне стали жертвами ограбления со стороны соотечественников, которые путем угроз и запугивания завладели их электронным кошельком с биткоинами на сумму в 100 тыс. долларов.

В декабре в центре Москвы неизвестные похитили более 23 млн рублей у мужчины, пытавшегося купить у них биткоины.

В ноябре у жителя Пскова украли 10 млн рублей в криптовалюте.