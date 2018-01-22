Путину привезли послание от президента Йемена

Глава МИД Йемена Абдельмалик аль-Махляфи в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым передал приветствие президента Абд Раббо Мансура Хади в адрес главы российского государства Владимира Путина.

«Я передал приветствие в адрес президента России Владимира Путина от президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади, а также нашу высокую оценку позиции России в поддержку законных йеменских властей и в поддержку установления мира в Йемене», – передает его слова ТАСС.

Он подчеркнул, у России и Йемена очень давние отношения – самые долгие для Москвы с другими арабскими странами. Аль-Махляви напомнил, что 1 ноября будет отмечаться 90-летняя годовщина подписания договора между Россией и Йеменом.

Министр иностранных дел Йемена сообщил, что обсудил с Лавровым широкий круг двусторонних и международных вопросов, в том числе ход йеменского урегулирования. Также обсуждалось решение Вашингтона перенести посольство США в Израиле в Иерусалим.

«Арабские страны занимают четкую позицию против этого решения, поэтому мы приветствовали позицию России в поддержку арабской позиции», – сказал аль-Махляфи.

По словам аль-Махляви, его страна поддерживает международные решения по Йемену, считая их единственным путем по возвращению мира и безопасности в страну и сохранении ее единства, суверенитет и территориальной целостности.

Он отметил и роль Москвы в мирном процессе в своей стране. Кроме того, глава МИД Йемена поблагодарил Россию за оказание гуманитарной помощи йеменскому народу, а также обратился с просьбой о поставках российского зерна – Йемену нужны 50 тонн пшеницы.

«Рассчитываем на позитивный ответ, так как знаем, что Россия привержена поддержке йеменского народа», – заявил аль-Махляви.