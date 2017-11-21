Натали Портман рассказала об угрозе изнасилования после съемок в «Леоне»

Натали Портман заявила об угрозе изнасилования после съемок фильма «Леон», соответствующее письмо звезда получила в 13 лет.

В рамках женского марша в Лос-Анджелесе американская актриса Натали Портман заявила об угрозе изнасилования, которое получила после премьеры картины «Леон». Видеоролик с заявлением опубликовал Newschapl.

Актриса, которой на тот момент было 13 лет, получила письмо от поклонника: в нем он описывал то, как ее изнасилует. По словам Портман, из-за роли все вокруг обсуждали ее тело, а на местном радио начали отсчитывать дни до ее 18-летия.

«Кинокритики обсуждали мою грудь и тело в рецензиях. Я очень быстро поняла, что если буду демонстрировать свою сексуальность, то не смогу чувствовать себя в безопасности», – призналась она.

После этого случая Портман решила отказаться от съемок, где есть эротические сцены и сцены с поцелуями, поскольку «обстановка в индустрии развлечений походила на среду сексуального терроризма».

Ранее актриса заявляла, что ее домогались во время съемок в каждом фильме. Она рассказала, что один из продюсеров пригласил ее прокатиться на частном самолете, но по приезду актриса обнаружила полное отсутствие обслуживающего персонала и двуспальную кровать на борту воздушного судна. По словам Портман, продюсер ничего не предпринял, но актриса испугалась.