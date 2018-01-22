В РПЦ заинтересовались законопроектом о приравнивании сожительства к браку

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе прокомментировал законопроект, согласно которому в Семейный кодекс предлагается ввести понятие «фактические брачные отношения».

По словам Кипшидзе, Церковь внимательно изучит инициативу сенатора Белякова.

«Проблема кризиса семейных ценностей является актуальной, и необходимы комплексные решения в данной сфере, которые позволили бы укрепить роль семьи в обществе, повысить ответственность мужчин и женщин, вступающих в брак, а также препятствовать разводам, которые нередко случаются в первые годы семейной жизни. Насколько соответствует данное предложение тем целям, о которых я сейчас сказал, предстоит определить в ходе его более детального изучения», – передает RT слова Кипшидзе.

Напомним, сенатор Антон Беляков внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий ввести в Семейный кодекс понятие «фактические брачные отношения», приравнивающее незарегистрированные отношения мужчины и женщины к официальному браку после пяти лет совместного проживания.