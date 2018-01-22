Путин может встретиться с участниками конгресса нацдиалога Сирии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг сообщения, что глава государства Владимир Путин может встретиться с участниками конгресса национального диалога Сирии в Сочи.

«Пока не могу вам это подтвердить, достаточно насыщенный график, связанный с региональными поездками, пока конкретных мероприятий этих у президента не запланировано. Но с другой стороны, вы знаете, что у президента мобильный график. Вместе с тем подчеркиваю, будет это или не будет, сейчас сказать не могу», – заявил он, передает ТАСС.

Песков добавил, что подготовка первого конгресса национального диалога Сирии продолжается. «Подготовка и обсуждение вопроса, связанного с подготовкой (конгресса), со всеми заинтересованными сторонами продолжается», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Конгресс национального диалога Сирии запланирован в Сочи на 30 января, он будет однодневным.