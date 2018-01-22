Кремль ответил на вопрос о «правильном» освещении ЧП в школах

Телеканалы сами решают, как освещать произошедшие на минувшей неделе ЧП в российских школах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это целиком и полностью прерогатива редакционной политики СМИ, о которых вы упоминали. Какие-то СМИ принимают решение в пользу освещения, какие-то СМИ придерживаются иной точки зрения», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу оценить различные подходы в освещении событий в школах на федеральных каналах и в интернет-СМИ, где о нападениях говорилось подробнее.

По словам пресс-секретаря президента России, в Кремле уважают любое решение СМИ об освещении указанных событий.

«Мы с уважением относимся ко всем точкам зрения, но, безусловно, считаем, что подобные трагические события, конечно, требуют чрезвычайно аккуратного подхода», – подчеркнул он.



Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала, что волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети.