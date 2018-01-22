Песков заявил о неверной трактовке его слов о непубличных контактах Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о непубличных контактах лидеров России и Украины, заявил, что его слова о рабочем графике главы государства были неверно истолкованы.

«Я не говорил о непубличных встречах Путина и Порошенко. Это абсолютно неверная трактовка моих слов. Речь шла о рабочем графике президента, весьма напряженном в целом, который изобилует мероприятиями, не выносящимися в публичную плоскость. О контактах Путина и Порошенко я не говорил. Вы можете с легкостью в этом убедиться. Это неверная трактовка», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Говоря о возможности контактов глав России и Украины, Песков отметил, что любые переговоры нужны ради достижения конкретных результатов.

«Что касается того, нужны эти контакты или не нужны, любые контакты осуществляются ради достижения конкретного результата. Сейчас, когда мы видим нежелание Киева идти по пути имплементации минских договоренностей, а наоборот, предпринимаемые шаги, которые наносят существенный урон перспективам реализации договоренностей, конечно, мы выражаем глубокое сожаление», – сказал Песков.

В программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1», отвечая на вопрос о встречах российского и украинского лидеров, Песков отметил, что у Путина огромное количество встреч, контактов, которые не носят публичного характера.