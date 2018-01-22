Захарченко пригласил украинских экспертов для расследования обстрела автобуса

Лидер самопровозглашенной Донецкой народной народной республики Александр Захарченко заявил, что готов принять украинских экспертов для расследования обстрела гражданского автобуса в воскресенье, 21 января, в районе пункта пропуска в пригороде Донецка.

«На такие обвинения отвечать смешно и глупо. Я считаю, что это снайперской огонь убил человека под прикрытием пулемета. Обвинения считаю необоснованными. Мы уже неоднократно приглашали сюда украинских экспертов, готовы и сейчас. Приезжайте, посмотрите», – сказал Захарченко, передает РИА «Новости».

Он добавил, что сомневается в результатах объективного расследования, добавив, что «Украина пользуется всеми способами, что бы запугать мирное население».

В воскресенье днем украинские силовики обстреляли из стрелкового оружия автобус на контрольно-пропускном пункте Еленовка, один из пассажиров погиб, еще один получил ранения.