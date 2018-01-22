Кремль анонсировал встречу Путина с главой РАН

Президент Владимир Путин обсудит с главой Российской академии наук Александром Сергеевым процесс реформирования РАН, а также проведет в понедельник международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Во второй половине дня он (Путин) проведет совещание по вопросам реформирования Академии наук продолжающегося, обсудит предварительные итоги этого процесса и потребности на будущее с президентом Академии наук Сергеевым», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он напомнил, что Путин и Сергеев встречаются не первый раз.

Песков рассказал также, что позже пресс-служба президента сообщит о международном телефонном разговоре Путина.