В теле годовалого ребенка в Узбекистане нашли 16 иголок

|
22 января, понедельник | Последнее обновление — 21:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Турция: Анкара не давала России никаких обещаний по Африну
Разделы
Россия хочет покорить мир органическим зерном
Русские избавились от комплекса коллективной неполноценности
ВМФ достойно решает задачу демонстрации флага
Курды просят защиты Москвы от «фашистского турецкого режима»
Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети
Домашний ад калифорнийской окраины
Галина Гужвина, преподаватель математики в Политехническом институте (Ecole Centrale) г. Лиона, Франция
Тринадцать детей были обнаружены полицией в семейном доме в Перрисе, штат Калифорния, в состоянии крайнего истощения и в условиях предельной антисанитарии. Это был целый домашний концлагерь, устроенный их родителями. Подробности...
Россия не предавала курдов
Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты "Взгляд"
Курды заявили о «предательстве» России. Россия не предавала курдов – потому что она никогда ничего им не обещала. Да, Россия десятилетиями поддерживала курдов – но это было в другой геополитической ситуации. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Политика как бизнес и Грудинин весь в бледном
Александр Христофоров, журналист
Дискурс «крепкого хозяйственника Павла Грудинина» интенсивно смещается в «олигархическую» сторону, а нарисованный поначалу «образ в белом» стремительно бледнеет под прицелами экспертов и журналистов. Подробности...
Обсуждение: 52 комментария
Девятиклассник напал на школу в Бурятии
Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окнаПодробности...
Путин окунулся в прорубь
Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Он окунулся в освященную воду на Селигере у мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь. Всего же о желании поучаствовать в обряде в этом году заявил каждый седьмой россиянинПодробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Новинки международного автосалона в Детройте скоро доедут до России
В США открылся Детройтский автосалон. Именно с него начинаются крупнейшие автомобильные события года. Кроме представленных концептов, таких как Infiniti Q (на фото), мировые автопроизводители порадовали премьерами, которые доедут до российских автосалонов в этом годуПодробности...
|
© 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook