В теле годовалого ребенка в Узбекистане нашли 16 иголок

Медики из Узбекистана нашли в теле 11-месячного мальчика 16 швейных игл, как они оказались в теле ребенка, пока не ясно.

К медикам обратилась мать мальчика, у которого начались проблемы с мочеиспусканием. Ребенка отправили на рентген, который показал, что в разных частях тела мальчика находятся иглы.

Ребенку сделали операцию в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи в Ташкенте. Она длилась девять часов, медикам удалось извлечь 13 игл, пишет Ridus.

Для извлечения оставшихся иголок потребуется вторая операция. В настоящее время ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По данным издания UzNews, швейные иглы находились в теле ребенка около полутора месяцев. По мнению врачей, иглы воткнул посторонний человек.