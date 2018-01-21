Блогеров возмутило непристойное фото Тимати с дочкой

В комментариях к фотографии в Instagram Тимати, где он запечатлен в двусмысленной позе с маленькой дочерью, пользователи заявили, что фото неприличное, и его нельзя выставлять на всеобщее обозрение.

Фотография певца и бизнесмена Тимати опубликована в Instagram. На ней дочь Тимати Алиса кусает отца за сосок. По мнению блогеров, это слишком интимная часть тела, чтобы хвастаться подобными снимками. Многие сочли фото вульгарным, а поведение самого рэпера – едва ли допустимым.

«Это очень пошло, нельзя выставлять подобные фото», – считает пользователь petrina666.

«Это же ужас. У самой дочка есть, и чтобы она так папе своему сделала... ну уж нет», – прокомментировала anastasiya_bad.

Но были и те, кто попытался оправдать репера:

«У меня тоже маленький ребёнок присасывается к папиной сиськи думает мамина с молоком. Злится что нет молока и кусает папу, хотя папа просто на руки берет годовалого ребенка», – написал fdk.sxp.

На своей странице в Instagram певец признался в незримой связи с дочерью. «Я всю жизнь хотел сына. Но когда появилась дочь, все изменилось. Я понял что это какая то неосязаемая, но очень особенная связь. Я все ещё жду сына, но если появится ещё одна дочь я вообще не расстроюсь, скорее буду несказанно рад», – написал он, разместив совместное фото с четырехлетней дочерью.