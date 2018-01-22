Российские мотострелки отработали борьбу с «джихадмобилями»

Порядка 700 военнослужащих российской военной базы в Абхазии в ходе учений отрабатывали умение противодействовать террористам-смертникам на заминированных автомобилях, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

«В ходе двухдневного полевого выхода более 700 военнослужащих российской базы в Абхазии отрабатывали навыки стрельбы по движущимся мишеням и противодействию заминированным автомобилям условного противника на полигонах Цабал и Нагвалоу», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Мотострелки вели огонь по статичным и движущимся целям с расстояния до двух километров.

В учениях были задействованы 100 единиц военной техники, в том числе вездеходы «КамАЗ Мустанг» и многоцелевые тягачи МТ-ЛБ.

Напомним, ранее личный состав разведывательного подразделения российской военной базы Южного военного округа в Абхазии в рамках учений уничтожил замаскированный в горно-лесистой местности лагерь условной бандгруппы.