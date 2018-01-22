Раздетого ребенка подобрали на улице в Иркутске в мороз

Следователи начали проверку по факту обнаружения в Иркутске трехлетнего мальчика на морозе в легкой пижаме, сообщили в региональном СК.

«В ночь на 21 января в районе дома номер 349 по улице Розы Люксембург случайный прохожий обнаружил трехлетнего малыша, стоявшего на морозе в легкой пижаме, без сопровождения взрослых. Установить, откуда мальчик, мужчине не удалось, и он обратился за помощью в полицию», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В этот же день полицейским удалось разыскать мать мальчика и привезти ее в отдел для привлечентя к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».



«Причину, по которой малыш оказался в 30-градусный мороз в одной пижаме на улице, сейчас устанавливают следователи. Со слов 22-летней женщины известно, что она оставила сына под присмотром некой подруги и ушла в гости», – сообщили в ведомстве.

В данный момент СК проверяет инцидент на наличие признаков неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, что предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Напомним, ранее в Омске прохожие обнаружили на улице пятилетнюю девочку, гуляющую без верхней одежды. В ходе осмотра медики выяснили, что в крови ребенка содержится 0,3 промилле алкоголя.