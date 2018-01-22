Систему голосования на «ТЭФИ» решили изменить

Систему голосования российской национальной премии за высшие достижения в области телевизионных искусств «ТЭФИ» планируют реформировать, заявил председатель Совета партнерства «Комитет индустриальных телевизионных премий» Михаил Швыдкой.

Планируется, что новая система будет представлена уже к весне, рассказал Швыдкой, добавив, что в данный момент общается со специалистами из МГУ, занимающимися теорией игр, передает ТАСС.

Ученые должны помочь найти «объективную форму голосования» и «минимизировать риски».

В данный момент финалистов премии «ТЭФИ» выбирают представители российских телеканалов и медиа-групп.

Идея реформирования голосования премии «ТЭФИ» появилась после того, как осенью Владимир Познер раскритиковал нынешний порядок проведения голосования, отметив, что он «не имеет ничего общего с демократическим выбором».