Повзрослевшая дочь Веры Брежневой оказалась красивее матери

Пользователи интернета оценили опубликованное в соцсетях фото артистки Веры Брежневой с 16-летней дочерью Соней, высказав мнение о том, что дочь в красоте даже превзошла мать.

Сделанное в Калифорнии фото появилось в Instagram Брежневой в воскресенье. Многие подписчики обратили внимание на молодость самой певицы, отметив в комментариях, что не сразу поняли, кто стоит рядом с артисткой – сестра, подруга или дочь.

Впрочем, некоторые отметили, что Соня стала даже красивее матери. «Конечно, дочь красивее и милее мамы, потому что она намного младше и во многом похожа на мать», – написал один из пользователей.

«Дочка переплюнула мать, красивее ее», – добавил другой.

Другие в ответ отмечали, что «никто и никого не переплюнул», а «просто молодость всегда прекрасна сама по себе».