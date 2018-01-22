Жителей Барнаула напугали фейковым морозом

В соцсетях Барнаула распространяется скан фейкового сообщения метеорологов о надвигающихся на Алтайский край морозах до минус 62 градусов.

В Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) документ, написанный якобы на фирменном бланке ЦГМС и подписанный начальником ОГМО Алтайского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Л.Ю. Морозовым, назвали фальшивкой, передает altapress.ru.

По словам представителя Алтайского ЦГМС, это поддельный бланк, специалиста Морозова в штате организации нет, а таких морозов в Алтайском крае никогда не было.

Синоптики просят верить только официальной информации, которая публикуется на сайте meteo22.