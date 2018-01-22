В Забайкалье пятилетняя девочка впала в алкогольную кому

Уголовное дело по факту отравления алкоголем пятилетней девочки возбудили в Забайкальском крае, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации на сайте надзорного ведомства, инцидент произошел 31 декабря в Могочинском районе. Девочка поступила в приемное отделение центральной районной больницы.

«У ребенка имелось острое отравление алкоголем тяжелой степени, алкогольная кома, что расценивается как тяжкий вред здоровью», – говорится в сообщении со ссылкой на результаты проверки судебно-медицинского эксперта.

В причинении тяжкого вреда здоровью ребенка по неосторожности подозревается 27-летняя ранее судимая мать девочки. Следствие утверждает, что женщина в состоянии алкогольного опьянения оставила на столе кружку со спиртным, которое выпила ее дочь.

Расследование контролируется межрайонной прокуратурой.

Ранее в Омске прохожие обнаружили на улице пятилетнюю девочку, гуляющую без верхней одежды. В ходе осмотра медики выяснили, что в крови ребенка содержится 0,3 промилле алкоголя. По словам уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой, инцидент в Омске указывает на системные сбои в работе с несовершеннолетними.