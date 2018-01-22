Российского режиссера наградили на кинофестивале Кустурицы

Специальный приз жюри международного кинофестиваля «Кустендорф» в Сербии, который прошел с 16 по 21 января в культурно-туристическом комплексе «Дрвенград», получил российский режиссер Руслан Братов.

В конкурсной программе был представлен 21 короткометражный фильм, в том числе две ленты молодых российских режиссеров: «Лалай-Балалай» Руслана Братова и «Мария» Григория Коломийцева, передает РИА «Новости».

О присуждении награды Братову объявил член жюри режиссер Властимир Судар. По его словам, кинокартина россиянина «непревзойденным способом и с большим юмором идет известным путем в кинематографии, говоря о частом безумии мужественности».

Поднявшись на сцену, россиянин произнес только одно слово по-сербски – «хвала (спасибо)!».

После награждения Братов выразил надежду на то, что приз жюри поможет ему в работе над следующим фильмом.

Первый приз киноконкурса – «Золотое яйцо» получил фильм «Бонбона» (Bonbone, «Конфета») Ракан Маяси про палестинских заключенных в израильской тюрьме.

Среди остальных участников конкурса – начинающие кинематографисты из Китая, Польши, Египта, Израиля, Доминиканской республики и других государств.

Главным гостем «Кустендорфа» на этот раз был итальянский режиссер и сценарист Паоло Соррентино, чей сериал 2016 года «Молодой папа» и полнометражные ленты показывались в залах «Дрвенграда» все дни фестиваля.

Напомним, летом прошлого года Эмир Кустурица впервые приехал в Крым. Он заявил, что Крым провел необходимый жителям референдум и является «частью великой России».