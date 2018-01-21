Песков признался, что раньше симпатизировал Жириновскому

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков признался, что раньше симпатизировал ЛДПР и ее лидеру Владимиру Жириновскому.

«Да, я действительно симпатизировал ЛДПР и Жириновскому. Это действительно так», - приводит его слова «Интерфакс».

При этом он подчеркнул, что не имеет отношения к политике, а является госслужащим, которым он надеется остаться и после выборов в марте 2018 года.

В то же время он выразил уверенность в убедительной победе в выборах действующего президента Владимира Путина.

Отметим, что Жириновский – один из кандидатов в президенты на предстоящих выборах. Всего Число зарегистрированных претендентов на должность президента превышает 60 человек: это в том числе Владимир Путин, Эльвира Агурбаш, Роман Худяков, Григорий Явлинский, Павел Грудинин, Екатерина Гордон, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов.