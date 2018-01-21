В Петербурге провалившийся под лед пенсионер сам дозвонился до спасателей

В Петроградском районе Петербурга провалившийся под лед мужчина 1945 года рождения сумел позвонить в дежурную службу МЧС, сообщили в городском ГУ МЧС.

Мужчина сообщил, что провалился под лед реки Невы у дома №13 по Рыбацкой улице, передает ТАСС.

Прибывшие на место спасатели помогли тонувшему мужчине выбраться на берег. У пострадавшего диагностировали переохлаждение, но от госпитализации он отказался. Спасатели доставили пенсионера до дома.

В городском МЧС напомнили, что в связи с неустойчивыми показателями температуры воздуха выход на лед опасен. Срок запрета выхода на ледовое покрытие водных объектов Петербурга продлен до 1 февраля 2018 года.

Напомним, в апреле прошлого года девять россиян, пересекая на снегоходах замерзший пролив Темпель-фьорд в сторону норвежского административного центра Лонгйир, провалились под лед.