Британский музыкант Эд Ширан сделал предложение возлюбленной

26-летний британский музыкант Эд Ширан объявил о помолвке с бывшей хоккеисткой Черри Сиборн.

«Мы очень счастливы и влюблены», – написал он на своей странице в Instagram.

Ширан рассказал, что сделал предложение Сиборн незадолго до Нового года. Пара вместе с 2015 года.

Публикация от Ed Sheeran (@teddysphotos) Янв 20, 2018 at 5:49 PST

В прошлом году автор-исполнитель и актер за свои достижения в области музыки стал кавалером почетного Ордена Британской империи.