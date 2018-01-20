Татьяна Веденеева рассказала, как смогла пережить измену мужа

Актриса и телеведущая Татьяна Веденеева рассказала, как смогла пережить предательство и развод со вторым мужем, Юрием Бегановым.

Татьяна Веденеева была одной из самых востребованных ведущих в начале 90-х, но бросила все ради новой семьи. Вместе с мужем и его двумя дочерями от предыдущего брака она поселилась в роскошном доме с бассейном на Лазурном берегу. Единственным омрачавшим брак обстоятельством было отсутствие общих детей, которое, как выяснилось позже, не устраивало мужа Веденеевой. Татьяна и Юрий развелись спустя 15 лет брака. Сейчас телеведущая вспоминает об этом уже спокойно, пишет Starhit.

«Банальная история. Другая женщина, ребенок. Мне это не понравилось», – рассказала Веденеева. «Я знаю, что большинство женщин считают, что это не умно. Что надо закрывать глаза и продолжать жизнь, сохранять семью. Для кого-то это нормально, а для меня, для человека достаточно эмоционального, это ненормально», – добавила она.

Веденеева рассказала, что пережить развод было непросто, но она запретила себе ненавидеть мужа за предательство, потому сейчас она может с ним спокойно общаться. «Я взяла себя в ежовые рукавицы, чтобы не думать плохо», – подчеркнула она. «Если бы я дала себе волю, я бы сказала все, что думаю, громко на весь мир, – продолжает телезвезда. – Зато сейчас я себе за это очень благодарна. У меня есть человек, которому я могу в любой момент позвонить, и он возьмет трубку. У меня нет тяжести на душе, ненависти, я никому не хочу зла».

После развода Татьяна Веденеева фактически вернулась в Россию, сейчас она снова стала играть в кино, участвовать в теле- и кинопроектах, а недавно приобрела таунхаус в престижном районе Подмосковья.

Татьяна рассказала, что ее взрослый сын от первого брака – Дмитрий – поддержал ее в сложный период. «Мы с ним никогда ничего не обсуждали, но всегда интуитивно чувствовал, был рядом», – сказала она.

«После всех моих съемок, мог позвонить и сказать: «Пойдем в бар». И вот я со своим взрослым сыном шла в бар», – рассказала Татьяна.

Веденеева не исключила, что возможно в будущем еще раз выйдет замуж, хотя, заметила она, мужчины боятся известных и самостоятельных женщин.

В этом году Татьяне Веденеевой исполнится 65 лет. «Я как-то себе не то, чтоб внушаю, но мысленно представляю, что я нахожусь в середине пути. Так хотелось бы. Это конечно не начало, но и не развязка», – сказала она.