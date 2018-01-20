В карельском кафе произошла массовая драка с применением стульев

В столице Карелии случилась массовая драка, в ходе которой посетители кафе использовали ножи, стулья и другие подручные предметы, сообщают СМИ.

ЧП произошло в петрозаводском кафе «Мансарда» в ночь с четверга на пятницу, сообщает «Столица на Онего» со ссылкой на очевидцев.

По словам свидетелей, в кафе отдыхали две большие компании, выпивали, и один стол попросил другой вести себя потише. Далее начался конфликт, переросший в массовую драку.

Сообщается, что в ходе нее участники использовали стулья, ножи и другие предметы.

Двух человек госпитализировали с различными травмами.

МВД Карелии сообщило, что один из участников был ранен в руку стаканом, о чем говорится в заявлении в полицию, поданном после драки. Полицейские начали проверку инцидента.