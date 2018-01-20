Мэй оценила возможность проведения второго референдума по Brexit

Второго референдума по вопросу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза не будет, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Она подчеркнула, что «парламент предоставил право выбора британской общественности, и она приняла свое решение», передает ТАСС.

«Мы покидаем ЕС», – сказала Мэй в интервью немецкому изданию Bild.

При этом, по словам Мэй, Соединенное Королевство не намерено «разрушать все мосты» и готово выполнить свои обязательства по обеспечению общей безопасности.

«Мы хотим договориться [с ЕС] о всеобъемлющем соглашении по свободной торговле, а также о партнерстве в сфере безопасности», – добавила политик.

Кроме того, Мэй заявила, что Лондон тесно сотрудничает с Берлином по проблеме Ирана, в вопросе отношения к России и «тому, что происходит на Украине».

Ранее на этой неделе дипломатический источник в Брюсселе заявил, что в случае согласия Британии Евросоюз готов отменить Brexit, ежегодные потери от которого оцениваются в ЕС в миллиарды евро.