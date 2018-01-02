Россияне задержаны за попытку кражи елочных украшений в Риге

Двое граждан России задержаны в Риге при попытке украсть украшения с елки на набережной, сообщили в Рижской муниципальной полиции.

«Работники центра видеонаблюдения полиции самоуправления около двух часов ночи заметили, что с елки на Набережной 11 ноября двое молодых людей снимают украшения и бегут с ними по направлению к ночному клубу Just. Информацию незамедлительно передали находящемуся поблизости экипажу полиции», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

При виде полицейских мужчины побежали в сторону набережной, где и были задержаны. Выяснилось, что подозреваемые – граждане России, им 24 и 25 лет.

Обоих доставили в полицию для проведения дальнейших процессуальных действий.

Напомним, ранее житель Сургута украл мешок с подарками с детского утренника.