На заправке «Лукойл» в Москве прогремел взрыв

В Москве на Люблинской улице прогремел взрыв на заправочной станции компании «Лукойл».

Как сообщает Life, в результате на большое расстояние разбросало небольшую конструкцию.

На месте взрыва работают оперативные службы, данных о пострадавших не поступало. Рядом с заправкой разбросаны куски будки.

Напомним, ранее на заправке в Москве дотла сгорел Mercedes.