Порошенко показал плейлист любимых песен

Президент Украины Петр Порошенко назвал любимые песни прошедшего года.

«В этом году украинская музыка сделала значительный шаг вперед – появилось много современной и интересной музыки. Но самое главное – этот год показал, что украинцы хотят слушать песни на родном языке», – написал Порошенко в Twitter.

Українська музика цього року зробила значний крок вперед – з’явилося багато сучасної та цікавої музики. Але найголовніше: цей рік показав – українці хочуть слухати пісні рідною мовою.



Сім найцікавіших на мій погляд – https://t.co/dh1ATfahKK pic.twitter.com/YkZZayVlO5 — Петро Порошенко (@poroshenko) 2 января 2018 г.

В список попали композиции «Тихо Прийшов, тихо Пiшов» рок-исполнителя Riffmaster, «Журавлi» группы The Hardkiss, «Вiтчизна» Pianoбoy, «Vsesvit» Onuka, «Монах» группы Дахабраха, «Марш новоi армиi» Воплей Видоплясова и «Перечекати» Тины Кароль, передает РИА «Новости».

Напомним, в июле 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, обязывающий радиостанции транслировать не менее 35% песен на украинском языке.

Ранее также ряд украинских артистов и певцов обратились к президенту Украины Петру Порошенко с требованием закрыть украинский эфир для видео- и аудиопродукции из России.