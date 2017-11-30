Сердючка выступила против запрета на российские фильмы

Украинский актер Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, заявил, что не одобряет ограничительных мер в отношении российского кинематографа.

«Я посмотрю «Ликвидацию» и без ваших запретов. Ну такая глупость, вам делать нечего? Что это решит?» – передает РИА «Новости» слова Данилко.

Он отметил, что нужно чаще выпускать собственные фильмы, а не блокировать доступ на телеэкраны зарубежным конкурентам.

Данилко, заявил также, что «плохо относится» запрету российским актерам и певцам выступать на Украине, так как ему не понятны критерии, по которым их вносят в «черный список».

Напомним, ранее украинский телеканал решил показать запрещенную «Иронию судьбы».

В 2015 году на Украине запретили показ 160 российских фильмов и сериалов. Украинские телеканалы после принятия закона о запрете прекратили показывать 31 декабря в Новый год комедию Эльдара Рязанова, в которой снялась Валентина Талызина. Актриса была одним из подписантов письма в поддержку воссоединения Крыма с Россией.