США исказили позицию России по химоружию в Сирии

Американский документ с оценками позиции Москвы по применению химоружия в Сирии не соответствует действительности, полностью искажая подходы России и реальное положение дел с расследованием по линии ОЗХО, заявили в российском МИД.

«Американской делегацией в Совете Безопасности ООН 9 января был распространен неофициальный документ «Assessment of the Russian Federation's Positions Regarding the Use of Chemical Weapons in Syria» с оценками США российской позиции в отношении применения химического оружия и токсичных химикатов в Сирии. После его изучения вынуждены констатировать, что содержание данного материала не имеет ничего общего с действительностью и полностью искажает подходы нашей страны к расследованию таких инцидентов», – следует из размещенного на сайте российского внешнеполитического ведомства комментария департамента информации и печати МИД.

В комментарии подчеркивается, что «американские коллеги дошли до откровенного передергивания и подтасовки фактов» и, скорее всего, «даже не задумывались над существом своих надуманных утверждений ни с точки зрения профессиональной этики, ни элементарного здравого смысла».

«Искажено реальное положение дел с расследованием по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ООН непрекращающихся случаев применения экстремистами в Сирии токсичных химикатов и полноценных боевых отравляющих веществ», – говорится в комментарии.

Кроме этого в МИД отметили, что по мнению Москвы попытки возложить ответственность на Дамаск за использование химоружия в Сирии лишены всякой логики.

«Одерживающей уверенные победы сирийской армии просто нет никакого смысла прибегать к применению единичных химических боеприпасов, чтобы обеспечить, по американской версии, преимущество в ходе локальных боестолкновений, но при этом заведомо получить в ответ жесткую реакцию мирового сообщества. Попытки возложить ответственность на Дамаск лишены всякой логики. В то же время на фоне его явных военных успехов именно для терпящих поражение террористов и тех, кто их поддерживает, организация подобных провокаций является надеждой на спасение», – подчеркнули в МИД.

Накануне глава МИД Сергей ЛАвров заявил, что нарастающая в Ираке и Сирии угроза химического терроризма вызывает серьезную обеспокоенность. До этого сообщалось, что США назвали аргументы России по химатакам в Сирии непрофессиональными.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России пытается донести до США мысль о глобальной и действительно страшной угрозе.