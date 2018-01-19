Мать заподозренного в бойне школьника связала ЧП с ситуацией в стране

Мать школьника, подозреваемого в причастности к нападению на школу в Улан-Удэ, прокомментировала ЧП, связав его с ситуацией в стране

Женщина заявила, что ее сын не участвовал в нападении, а назвала вероятную причину случившегося. «Ничего хорошего, я считаю. Говорят, оценки плохие. Но вы же видите, что у нас в стране творится», – рассказала она. Видео с комментарием опубликовано на Telegram-канале Mash.

По словам женщины, учитель ее сына «хороший, спокойный», и о точных причинах нападения она не знает.

Ранее одноклассница мальчика, подозреваемого в нападении на школу, рассказала, что его отец служит в бригаде ВДВ в звании майора, а сам юноша был тихоней, «склонным к нацизму».

Школьник в пятницу утром пришел в школу и, поднявшись на третий этаж, кинул бутылку с коктейлем Молотова в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса. После этого подросток напал с топором на учителя и учеников.

Вместе с тем данные о нападавших до сих пор разнятся. По разной информации, их было от одного до трех. Также поступают разные сведения о пострадавших. По некоторым данным, ранены от четырех до семи человек.

Возможным мотивом преступления названа выставленная нападавшему девятикласснику плохая оценка по русскому языку.