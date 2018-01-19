Путин решил не брать отпуск перед выборами

Владимир Путин не планирует брать отпуск до дня выборов президента России, намеченных на 18 марта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент не планирует. По закону он не обязан этого делать», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Также он отметил, что у Владимира Путина есть чисто избирательные мероприятия, но их немного.

Ранее сообщалось, что предвыборный штаб Владимира Путина, который баллотируется на пост президента России, решил остановить сбор подписей в поддержку кандидата с 22 января.

На должность президента России претендуют, кроме Путина, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие.