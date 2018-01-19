Ульяновский губернатор посоветовал «танцующим курсантам» извиниться перед родителями

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в рамках встречи со снявшими скандальный клин курсантами Ульяновского института гражданской авиации высказался против их отчисления, но посоветовал юношам извиниться перед родителями, сообщил пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук.

«Встреча губернатора с курсантами прошла сегодня утром. В ходе нее глава региона обозначил свою позицию – курсантов не стоит сурово наказывать и отчислять. Он также посоветовал им извиниться перед родителями», – сказал Гончарук, передает РИА «Новости».

Кроме того Морозов отметил, что курсанты, записав видео, «выставили в не очень красивом свете и вуз, и его руководство». По словам Гончарука, во время встречи «курсанты с понурыми лицами молчали».

Ранее Морозов на своей странице в Facebook также написал, что «увольнение точно не добавит им (курсантам) патриотизма и воспитания», но наказание справедливое, соразмерное поступку, они должны понести.

В четверг Приволжская транспортная прокуратура также не нашла оснований для отчисления студентов, однако ректору института Сергею Краснову внесено представление, поставлен вопрос о привлечении педагогов к дисциплинарной ответственности.

Нашлись и те, кто поддержал курсантов. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что молодых людей, снявших клип, нужно не наказывать, а поощрять.

Кроме того, в Сети появились ролики в поддержку курсантов. Пародийное видео под песню Satisfaction сняли молодые люди в футболках и куртках с надписью «МЧС России», студентки рязанского техникума и студенты сельскохозяйственного техникума из села Рязаново в Ульяновской области.