Экс-главе крымской самообороны на Украине предъявили обвинение

Киев обвинил бывшего руководителя одного из подразделений крымской самообороны в посягательстве на целостность страны, сообщили в прокуратуре Автономной республики Крым, входящей в состав генпрокуратуры Украины.

Отмечается, что в рамках досудебного расследования «получено достаточно доказательств для предъявления обвинения в совершении уголовных преступлений» по статьям УК Украины «Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности, повлекшее гибель людей либо иные тяжкие последствия» и «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», передает издание «Украинские новости».

Также в надзорном ведомстве отметили, что 17 января «руководителю так называемой роты спецназначения самообороны Крыма» предъявлено обвинение и подготовлены материалы для объявления его в розыск.

По информации СМИ, речь идет об экс-главе профсоюза сотрудников МВД в Крыму Владимире Мерцалове, который в начале 2014 года участвовал в создании на полуострове отрядов самообороны.

По словам руководителя подразделения украинской генпрокуратуры Гюндуса Мамедова, правоохранительные органы страны установили данные более 500 бывших активистов «самообороны Крыма». Эта структура считается в стране незаконным вооруженным формированием.

Напомним, в июле 2017 года СБУ заподозрила в госизмене жителя Херсонской области, который, по данным спецслужбы, в 2014 году принимал участие в деятельности «самообороны Крыма».