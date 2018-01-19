Глава Калининграда объявил выговор директору лицея после скандального праздника

Мэр Калининграда Александр Ярошук объявил выговор директору лицея №49 Людмиле Осиповой после скандального праздника посвящения в лицеисты, сообщает прокуратура Калининградской области.

Прокуратура в декабре провела проверку по материалам СМИ, после чего администрация городского округа Калининград за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей объявила выговор директору лицея. К дисциплинарной ответственности также привлечены замдиректора лицея, администратор, классные руководители 10-11 классов.

«Установлено, что администрация МАОУ лицей № 49 города Калининграда при проведении школьного ежегодного мероприятия «Посвящение в лицеисты» с заявленной темой «субкультура» нарушила требования ФЗ «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка» и «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». По фактам выявленных нарушений внесено представление», – сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Ранее в январе сообщалось, что в отношении директора калининградского лицея завели уголовное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В декабре прокуратура Калининградской области потребовала уволить директора лицея №49 после церемонии посвящения школьников в лицеисты.

Во время мероприятия старшеклассники принесли в один из кабинетов свиную голову, нарядились в представителей субкультур. На посвящении также заметили бутылку водки, презервативы и подростков в спортивной одежде с надписью на теле «Чечня - это круто».