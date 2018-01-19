Российский фильм обновил рекорд по сборам

Самая кассовая картина российского проката спортивная драма «Движение вверх» собрала более 2 млрд рублей, сообщается на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

По данным ЕАИС, общие кассовые сборы фильма на 14.00 19 января составили 2 004 803 359 рублей.

Напомним, 14 января 2018 года стало известно, что кинолента Антона Мегердичева «Движение вверх» стала самым кассовым фильмом в истории российского проката.

К воскресенью, 14 января, картине удалось собрать 1,694 млрд рублей, обойдя предыдущего лидера проката - вышедший в 2017 году фильм «Последний богатырь», сборы которого составили 1,653 млрд рублей.