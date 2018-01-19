КС отказался рассматривать жалобу Навального на закон о выборах президента

Конституционный суд России не стал рассматривать жалобу блогера Алексея Навального, которому в связи с непогашенной судимостью отказали в регистрации кандидатом в президенты.

«Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Навального Алексея Анатольевича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном суде Российской Федерации», в соответствии с которыми жалоба в Конституционный суд Российской Федерации признается допустимой», – сказано в решении председателя суда Валерия Зорькина.

Суд пришел к выводу, что законодатель, вводя запрет осужденным за тяжкие преступления участвовать в выборах, заботился о том, чтобы граждане не сомневались «в морально-этических и нравственных качествах, в законности и бескорыстности действий лиц, занимающих выборные должности».

Данное решение Конституционного суда России окончательно и обжалованию не подлежит, передает РИА «Новости».

6 января Верховный суд России отклонил жалобу Навального на отказ признать незаконным решение Центральной избирательной комиссии, не зарегистрировавшей инициативную группу по его выдвижению в кандидаты на пост президента из-за судимости.

Отметим, что в ответ на решение ЦИК, которое юристы признали законным, Навальный решил провести акции в преддверии президентских выборов.

Добавим, что в конце ноября Савеловский районный суд Москвы также удовлетворил иск Михаила Костенко и обязал штаб Навального вернуть заявителю 50 тыс. рублей. Таким образом, сторонники Навального фактически признали его неспособность участвовать в выборах президента.