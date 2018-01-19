Саакашвили воткнул шпильку Порошенко по поводу отдыха на Мальдивах

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что лучше сядет в тюрьму в Киеве, чем полетит на отдых на Мальдивы.

«Мне киевский снег гораздо роднее, чем все остальное. Даже на Мальдивы, если меня отправят на год, на остров президентский. Мне лучше сидеть в тюрьме здесь. Я заявляю это с полной ответственностью», – передает РИА «Новости» слова Саакашвили.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщили, что стоимость отдыха президента Украины Петра Порошенко и его семьи на Мальдивских островах составляет около 500 тыс. долларов.