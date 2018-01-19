Таможенники нашли змею в поезде Москва – Калининград

Сотрудники таможни на железнодорожном пункте пропуска Нестеров в Калининградской области нашли в сумке у пассажира поезда Москва – Калининград живую змею, сообщила пресс-служба областного ведомства.

Рептилия размером в 20 сантиметров находилась в пластиковой упаковке среди опилок. Какие-либо документы на рептилию у пассажира отсутствовали, говорится в сообщении.

В калининградском зоопарке, куда была доставлена змея, сообщили, что это обыкновенный уж. Он не представляет ценности для коллекции зоосада, поэтому оставлять его не будут, передает РИА «Новости».

Напомним, в 2012 году пассажир потерял змею в поезде Москва –Челябинск. Рептилия была быстро найдена, однако вызвала переполох в вагоне.