Зрители составили список 100 лучших фильмов всех времен

Онлайн-портал IndieWire опубликовал список ста лучших фильмов всех времен, составленный по оценкам пользователей сайта Rotten Tomatoes.

В список издания вошли картины, получившие минимум 40 рецензий.

Первое место в списке занял фильм «Волшебник Страны Оз» (1939) режиссера Виктора Флеминга, передает РИА «Новости». Второе зрители отдали «Гражданину Кейну» (1941) Орсона Уэллса. Третью позицию занял фильм ужасов «Прочь» (2017, Джордан Пил).

Из фильмов, вышедших во второй половине 2000-х в ТОП-10 списка попали «Бешеный Макс: Дорогая ярости» (2015, Джордж Миллер) и мультипликационный фильм «Головоломка» (2015, Пит Докер).

Напомним, 12 января 2018 года в Санта-Монике прошла 23-я ежегодная церемония вручения наград гильдии кинокритиков США. Лучшим режиссером признан Гильермо дель Торо с кинокартиной «Форма воды».