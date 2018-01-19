Путин встретился с губернатором Тверской области

Президент Владимир Путин в четверг вечером провел рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Накануне вечером перед посещением монастыря и крещенским купанием президент провел встречу с губернатором области, на которой обсуждался целый ряд вопросов социально-экономического развития региона», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

По его словам, Путин и Руденя обсудили проект по строительству западного моста через реку Волга в Твери, поговорили об участии Тверской области в проекте «Сохранение экологии реки Волги», а также об участии городов Торжок и Вышний Волочёк в Федеральной программе «По сохранению культурного наследия».



Кроме того, Руденя проинформировал президента о текущих вопросах развития области.

Напомним, накануне президент Владимир Путин после завершения рабочей программы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области отправился в Тверскую область.