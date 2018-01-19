Подозреваемые в вооруженном нападении задержаны в Волгограде

Подозреваемые в причастности к вооруженному нападению на юге Волгограда задержаны правоохранительными органами, сообщили в силовых структурах региона.

Всего задержаны трое подозреваемых, один из них находится в больнице под охраной, двое – в изоляторе временного содержания, передает ТАСС слова источника.

Пострадавшие в результате инцидента по-прежнему находятся в больницах, двое из них в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Волгограде в результате нападения несколько человек получили огнестрельные и ножевые ранения, один из них скончался.