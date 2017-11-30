Ученики школы в Бурятии рассказали подробности нападения

Учащиеся школы в Улан-Удэ, где в пятницу утром ученик девятого класса организовал нападение с топором и коктейлем Молотова, рассказали подробности произошедшего.

Как сообщил один из учащихся, семиклассник Кирилл, когда произошло нападение, он сидел на уроке. Забежал учитель и объявил эвакуацию, дети подумали, что она – учебная. Спустившись вниз, школьники увидели девочку с рассеченной щекой, у другой ученицы была повреждена рука.

По его словам, все дети вышли во двор, стояли там минут 10, после этого все побежали. Кто-то кричал, что нападавшие с пистолетом. При этом, по словам мальчика, выстрелов не было.

Он также пересказал слова своего друга Станислава, который был в классе, где произошло нападение. «Я рассказывал стих, мне сказали, чтобы я садился, потому что хорошо его знаю. Если бы не сказали, и я бы договорил – меня бы просто не было сейчас… Это все в моем классе происходило. В мой класс кинул «коктейль Молотова», – сказал ученик, передача слова друга.

Другой ученик рассказал РИА «Новости», что после того как девятиклассники кинули «коктейль Молотова», они повалили девочку на пол и нанесли ей удары по голове. По словам школьника, нападавших было двое.

Учащиеся школы по чатам в соцсетях распространяют фото нападавших, рассказал один из учеников школы Даниил. «Из нашей школы они. У нас в ВКонтакте группа, туда скинули эти фотки», – сказал ученик.

Вместе с тем, о числе напавших поступает разная информация. По данным правительства Бурятии, в школу проникли трое молодых людей. СК сообщает об одном подростке.

Известно, что одним из нападавших был ученик девятого класса Антон Бичивин, который кинул бутылку с коктейлем Молотова в аудиторию, где занимался седьмой класс, после чего напал с топором на учителя и учеников.

Также разнятся данные о пострадавших. По данным прокуратуры республики, в больницы доставлены шесть человек, трое из них, в том числе учитель, находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших нападавший, который пытался ранить себя ножом. В то же время власти республики сообщают, что ранены четыре человека, в том числе три ученика седьмого класса.

При этом родственница одного из учеников рассказала, что школьники знали о готовящемся нападении.