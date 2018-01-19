Китай запустил ракету-носитель с шестью спутниками

Китай осуществил успешный запуск ракеты-носителя с шестью спутниками с космодрома Цзюцюань.

Запуск состоялся в 12.12 по местному времени (7.12 мск) с помощью ракеты-носителя «Великий поход-11», передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Ранее в январе Китай вывел на орбиту два спутника навигационной системы «Бэйдоу».