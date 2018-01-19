Прокуратура начала проверку по факту нападения на школу в Улан-Удэ

Прокуратура Бурятии приступила к проверке в связи с нападением на школу в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ведется проверка, на месте работает прокурор республики, координирует деятельность правоохранительных органов», – сказали в ведомстве, передает РИА «Новости».

В свою очередь министр здравоохранения региона Дамбинима Самбуев сообщил, что пострадавшие дети получили существенные травмы «Это резаные раны от топора, ожогов нет. У одной девочки травматическая ампутация второго пальца. У одного мальчика травмы головы, спина повреждена и конечности», – сказал Самбуев, передает ТАСС.

По предварительным данным, в пятницу утром ученик девятого класса Антон Бичивин кинул бутылку с коктейлем Молотова в аудиторию, где занимался седьмой класс, после чего напал с топором на учителя и учеников.

В результате ранены пять человек. Трое, в том числе учитель, находятся в тяжелом состоянии, еще двое пострадавших – в состоянии средней тяжести. У учителя – черепно-мозговая травма.

По предварительным данным, в нападении участвовали три человека. В настоящее время Бичивин и еще один подозреваемый задержаны.

При этом, родственница одного из учеников рассказала, что школьники знали о готовящемся нападении.