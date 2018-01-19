Власти Бурятии дали хронологию нападения на школу в Улан-Удэ

На школу в Улан-Удэ напали трое, поиски двоих продолжаются, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В школу проникли трое молодых людей. Уже на месте, в школе, они надели маски, а после «бросили в кабинет русского языка и литературы, где проходил урок у учеников 7 класса, бутылку с зажигательной смесью» и начали наносить телесные повреждения выбегающим ученикам и учителю, говорится в сообщении правительства.

По предварительным данным, в больницу доставлены четверо пострадавших, в том числе три ученика 7 класса.

Один из нападавших ранил себя, он доставлен в больницу под конвоем.

«Поиски оставшихся двоих нападавших продолжаются», – говорится в сообщении.

Меры безопасности в учебных заведениях Бурятии усилены, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, прокуратура, МВД, представители командования 36-й армии ВС России и глава Октябрьского района города Улан-Удэ.

Напомним, нападение на школу произошло в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ.

Изначально сообщалось об одном нападавшем, который был вооружен топором и «коктейлем Молотова». После источник сообщил, что нападение совершили трое.

Опознан один из нападавших – им оказался ученик девятого класса Антон Бичивин.