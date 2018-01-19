Арестован подозреваемый в миллионной взятке глава регионального Центра «Э»

Приморский районный суд Санкт-Петербурга постановил арестовать подполковника Эдуарда Тугушева, главу управления регионального ГУМВД по противодействию экстремизму, сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.

Тугушев арестован до 15 марта. Он подозревается в получении взятки, передает РИА «Новости».

Как сообщали СМИ, Тугушева задержали во вторник сотрудники УФСБ. Задержание произвели во время получения им взятки в 1 млн рублей.

За взятку Тугушев согласился помочь петербуржцу избежать уголовной ответственности.

Проводится служебная проверка.