Нападение с ножом произошло в центре Стокгольма

В центре Стокгольма двое мужчин получили ножевые ранения, сообщает полиция города.

Полиция уточнила, что оба пострадавших находятся в больнице, один из них «получил серьезные ранения», передает РИА «Новости».

Инцидент произошел у площади Медборгарплатсен, подробности не сообщаются.

Очевидцы утверждают, что с места происшествия скрылись двое неизвестных.

О нападении сообщили после 21.00 мск, после 22.00 мск полиция сообщила, что задержан подозреваемый. Кроме того, еще несколько человек доставлены в полицию для допроса.